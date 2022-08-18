Угроза возгорания торфяников и лесов прогнозируется в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие дни на территории Московской области прогнозируется высокая опасность возгорания лесов и торфяников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что подмосковный главк МЧС развернул штаб по контролю за ситуацией с пожарами.

Как сообщалось, МЧС объявило в Подмосковье с 19 по 22 августа чрезвычайную опасность возникновения пожаров самого высокого, пятого класса. В ведомстве призвали жителей области быть осторожными с огнем и ограничить время отдыха на природе.

Также власти Московской области ввели ограничения на пребывание в лесах и въезд в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности. Ограничения будут действовать с 19 по 28 августа. В лесничествах усилено патрулирование, в том числе совместно с представителями МВД.