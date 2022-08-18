Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В некоторых районах Московской области с 19 по 22 августа ожидается чрезвычайно высокая опасность возникновения пожаров. Об этом сообщает подмосковный главк МЧС.
"В период с 19 по 22 августа местами по Московской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – говорится в сообщении.
В МЧС призвали жителей области быть осторожными с огнем и ограничить время отдыха на природе.
Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в столице и Подмосковье местами будет действовать желтый уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Период предупреждения – до 14:00 19 августа.
Утром 17 августа запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Задымление ощущалось в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.
18 августа в подмосковном Минтрансе сообщили, что на некоторых дорогах Москвы и области отмечается ухудшение видимости из-за смога. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными, не спешить и соблюдать ПДД.
Москвичи снова сообщили о сильном запахе гари в некоторых частях столицы
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