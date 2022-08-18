Ухудшение видимости фиксируют на дорогах Москвы и области из-за смога

Фото: "Мобильный репортер"

На некоторых дорогах Москвы и Подмосковья отмечается ухудшение видимости из-за смога. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости", – говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе сохраняется жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов, добавили в ведомстве. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными, не спешить и соблюдать ПДД.

В пресс-службе столичного аэропорта Внуково, в свою очередь, сообщили, что воздушная гавань, несмотря на смог, работает в штатном режиме.

"Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в штатном режиме", – приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

Аэропорт Шереметьево также продолжает работать штатно, пояснили в пресс-службе.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.