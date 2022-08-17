Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 18 августа, в столице вновь будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары, предупреждает Гидрометцентр России.

"Очень высокая температура. Период предупреждения – с 12:00 до 18:00 18 августа. В дневные часы местами сильная жара – 30–31 градус выше нуля", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что также в столице и Подмосковье местами будет действовать желтый уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Период предупреждения – до 14:00 19 августа.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут по-августовски теплыми.

Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

