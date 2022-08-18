Подмосковье вводит ограничения на посещение лесов до 28 августа

13:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Подмосковье вводятся ограничения на пребывание в лесах и въезд в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
Заместитель председателя кабмина Московской области Георгий Филимонов уточнил, что ограничения будут действовать с 19 по 28 августа.
"Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах. Ограничения, введенные на прошлой неделе только на востоке области, теперь будут действовать на территории всех лесов Подмосковья и продлены до 28 августа", – заявил он.
По словам зампреда, только с начала текущей недели экстренные службы потушили 14 возгораний.
В настоящее время в лесничествах усилили патрулирование, в том числе совместно с представителями МВД. При этом все силы и средства приведены в режим готовности, организовано и перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха людей.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области с 19 по 22 августа ожидается чрезвычайно высокая опасность возникновения пожаров. В МЧС призвали жителей области быть осторожными с огнем и ограничить время отдыха на природе.
Во всех районах Москвы усилили контроль за состоянием воздуха
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: