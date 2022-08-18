Подмосковье вводит ограничения на посещение лесов до 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье вводятся ограничения на пребывание в лесах и въезд в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Заместитель председателя кабмина Московской области Георгий Филимонов уточнил, что ограничения будут действовать с 19 по 28 августа.

"Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах. Ограничения, введенные на прошлой неделе только на востоке области, теперь будут действовать на территории всех лесов Подмосковья и продлены до 28 августа", – заявил он.

По словам зампреда, только с начала текущей недели экстренные службы потушили 14 возгораний.

В настоящее время в лесничествах усилили патрулирование, в том числе совместно с представителями МВД. При этом все силы и средства приведены в режим готовности, организовано и перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха людей.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области с 19 по 22 августа ожидается чрезвычайно высокая опасность возникновения пожаров. В МЧС призвали жителей области быть осторожными с огнем и ограничить время отдыха на природе.

