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Москва 24

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Общество

12:13

Синоптик рассказал, когда улучшится ситуации со смогом в Москве

обществопогода

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В пятницу, 19 августа, погода в Москве изменится, что позволит улучшить ситуацию со смогом и запахом гари, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно ожидать, что в ближайшие дни, по крайней мере до выходных, ситуация улучшится, погода изменится, станет прохладнее, также идет интенсивное тушение пожаров, но остатки дыма все равно будут давать о себе знать. Ситуация не критичная, она не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт", – сообщил он "Интерфаксу".

По словам синоптика, температура воздуха в столице 19 августа опустится до 25–27 градусов тепла, по области – до 23 градусов. Такая же погода сохранится в выходные, 20 и 21 августа. Однако с 22 августа москвичей вновь ожидает жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов.

Москва на данный момент находится на юго-западной периферии мощного антициклона, по законам атмосферной циркуляции воздушные массы, воздух в Москву и Подмосковье приходит с востока и юго-востока, где находится Рязанская область, уточнил Вильфанд.

Метеоролог призвал не ждать повторения в столице ситуации 2010 года.

"Класс пожарной опасности сейчас высокий, но не чрезвычайный. Важно, эти пожары в Рязанской области не торфяные, вот их тяжело тушить, а лесные, с ними сейчас очень интенсивно справляются и специалисты Рослесхоза, и МЧС", – подчеркнул он.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.

Москвичей предупредили о запахе гари утром 18 августа

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