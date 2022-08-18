Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Смог 2010 года и сегодняшняя дымка в Московском регионе сильно отличаются друг от друга, сообщил "Ленте.ру" главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в настоящее время дымка и запах гари фиксируются из-за лесных пожаров, в то время как в 2010 году горели торфяники. Однако, как указал Тишковец, сложившуюся в городе ситуацию также можно назвать смогом.
"В 2010 году было самое жаркое лето – под 37 градусов жары. Плюс горели торфяники огромными площадями в Подмосковье. Сейчас ситуация совершенно другая: идут лесные пожары. Сравнивать нельзя. Торфяной пожар сам по себе более долгоиграющий", – пояснил он.
Также, уточнил метеоролог, в лесах на сегодняшний день достаточно сухо. В столице за август выпало лишь 3 миллиметра осадков. Поэтому любая спичка и окурок могут спровоцировать сильный пожар. И такая пожароопасность, отметил Тишковец, будет сохраняться и дальше из-за отсутствия дождей.
В свою очередь, терапевт Андрей Звонков предупредил, что сегодняшний смог в Москве предоставляет опасность для страдающих астмой, сообщает Life.ru.
"Отреагировать могут только особо чувствительные – это пациенты, страдающие бронхиальной астмой. Они почувствуют эту гарь, на них это скажется, но надо просто принимать лекарственные препараты", – уточнил врач.
По его словам, благодаря немаленькому расстоянию до Рязанской области, где горят леса, до Москвы все твердые частицы в дыму исчезают и остаются только мелкие. От них следует защищаться путем ношения мокрой медицинской маски. При этом увлажнять ее необходимо постоянно, чтобы она задерживала частицы, раздражающие слизистую.
"Также поможет достаточное питье и желательно минерализованное, а не просто вода какая-то. Но и не стоит перестараться в этом деле, потому что избыток солей тоже не полезен", – заключил медик.
Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.
Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски в связи с распространением запаха гари от лесных пожаров.
Жители нескольких районов Москвы снова почувствовали запах гари
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