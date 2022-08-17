Аномальный зной сохранится в столичном регионе до выходных

В столичном регионе крупных природных пожаров сейчас нет. Но риск их возникновения высокий – из-за жары.

Аномальный зной сохранится минимум до выходных. Столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки. Медики советуют меньше времени проводить на солнце и пить больше воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.