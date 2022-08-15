В ГД предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой установить ограничение скорости электросамокатов до 5 километров в час перед нерегулируемым переходом. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что за последние два года россияне стали пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности чаще. А значит, по мнению Хамзаева, это явление должно сопровождаться новыми правилами дорожного движения.

При этом, достаточно часто аварии с участием электросамокатов, как уточнил депутат, случаются при пересечении нерегулируемых переходов, где нет светофоров.

По словам Хамзаева, автомобилисты не всегда могут предугадать, что, например, в 30 метрах от перехода едет электросамокат, который через пару секунд появится на дороге и создаст угрозу аварии.

"В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до 5 километров в час для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 метров пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам" , – отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам сервисов доставки пользоваться телефонами без специальных креплений во время движения на электротранспорте.

Парламентарий отмечал, что курьеры являются одной из главных категорий, использующих электросамокаты. При этом передвигаются они на значительной скорости по пешеходным зонам.