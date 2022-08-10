В Госдуме предложили ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить курьерам сервисов доставки пользоваться телефонами без специальных креплений во время движения на электротранспорте. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, курьеры являются одной из главных категорий, использующих электросамокаты. При этом передвигаются они на значительной скорости по пешеходным зонам.

Однако при передвижении на данном виде транспорта курьеры часто используют телефон без специальных удерживающих средств для изучения маршрута, звонков клиентам, что создает угрозу безопасности для других пешеходов.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения на использование телефона без специальных удерживающих средств водителями электротранспорта, используемого в коммерческих целях", – отметил Власов.

Ранее сообщалось, что сервисы "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Маркет", а также доставки продуктов и еды "Кухня на районе", Broniboy, Chibbis и "Рестомания" разработали единые принципы работы с курьерами служб.

Так, для доставщиков питания организуют пункты ремонта велосипедов, создадут зоны отдыха и предоставят доступ к образовательным проектам. Сервисы объединились, чтобы правила были едины для всех.

Кроме того, главным принципом работы компаний с курьерами является прозрачность. Доставщикам заранее будут рассказывать о зарплате, требованиях к работе и других особенностях деятельности.

