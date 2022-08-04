Исследователи сообщили о снижении спроса на курьеров в России

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Спрос среди российских работодателей на курьеров снизился за последние полгода. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

По данным исследования, количество подобных вакансий с января по июль 2022 года упало на 12%. В сферах строительства, благоустройства и общепита спрос на специалистов вырос на 9, 20 и 30% соответственно, привели пример эксперты.

Снижение потребности в курьерах отразилось и на динамике повышения их зарплаты. За полгода работникам повысили зарплату на 5 тысяч рублей – с 55 до 60 тысяч рублей. Для поваров, маляров, штукатурщиков и сварщиков медианная зарплата выросла примерно на 10–15 тысяч рублей.

Данные исследования прокомментировал председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

"Кроме как снижением реальных доходов населения я эту тенденцию никак не могу объяснить. Люди все больше стараются экономить. Доставка еды, товаров – это все-таки не первая необходимость, если вы, конечно, не находитесь в парализованном состоянии", – сказал Каримов.

Специалист также отнес к причинам снижения спроса сезонное отсутствие потенциальных клиентов сервисов доставки в городах.

Однако профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафронов высказал мнение, что сравнивать текущую ситуацию с летом 2021 года некорректно.

"Из-за локдаунов многие люди были вынуждены обращаться в доставку еды и товаров из-за массового закрытия магазинов. Люди не могли посетить рестораны и кафе. Тогда недостаток коммуникаций как раз восполнялся курьерскими доставками. Сейчас такого и близко нет, но зато все больше дает о себе знать снижение потребительского спроса", – поделился эксперт.

Ранее сервисы доставки разработали единые принципы работы с курьерами. Так, для доставщиков питания организуют пункты ремонта велосипедов, создадут зоны отдыха и предоставят доступ к образовательным проектам. Сервисы объединились, чтобы правила были едины для всех.

Кроме того, главным принципом работы компаний с курьерами является прозрачность. Доставщикам заранее будут рассказывать о зарплате, требованиях к работе и других особенностях деятельности, сообщили в компании.