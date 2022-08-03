Штрафы хотят ввести за оставленные в неположенных местах самокаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель партии "Единая Россия" в Саратовской облдуме Константин Денисов предложил ввести штрафы для пользователей сервисов аренды электросамокатов в случаях парковки в неположенных местах. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Внесенная на рассмотрение регионального парламента инициатива затрагивает и другие средства индивидуальной мобильности, а именно велосипеды, гироскутеры, моноколеса и прочие устройства.

Штраф для первичного нарушения предлагается установить на отметке в 500–1 000 рублей. При повторном сумма взыскания вырастет до 2–5 тысяч рублей.

Законодательная инициатива подразумевает запрет на парковку и размещение средств индивидуальной мобильности на озелененных территориях и цветниках, в местах воинских захоронений, на памятниках и мемориалах, а также на тротуарах шириной менее 1,5 метра (кроме специально оборудованных).

Общественные обсуждения по изменениям правил благоустройства продлятся до 15 августа.

В июне президентский Совет по правам человека предложил закрепить статус средств индивидуальной мобильности в качестве транспортных средств. Кроме того, была озвучена инициатива по запуску строгих требований для таких устройств, в том числе с определением управляющих СИМ как отдельных участников движения.