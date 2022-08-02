Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

"Яндекс" разберется в ситуации с наездом курьера на самокате на женщину с ребенком на Октябрьской улице в столице, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе фудтех-направления "Яндекс Go" рассказали, что находятся на связи с самозанятым курьером, а также пытаются найти женщину. В сервисе напомнили о программе страхования ответственности курьеров-партнеров, чтобы ей воспользоваться, пострадавшей надо обратиться в службу поддержки.

Что касается курьера, в компании рассказали, что он сотрудничает с сервисом около месяца, за это время жалоб на него не поступало.

"Во время инцидента курьер не покинул место происшествия, а также дождался скорой помощи и полиции. Сейчас ему временно ограничен доступ к заказам, как минимум до конца разбирательств", – добавили в "Яндексе".

Ранее в соцсетях писали, что курьер на самокате сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы. Пешеходов госпитализировали.

В июне сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса. Мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее.