13:26
Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"
"Яндекс" разберется в ситуации с наездом курьера на самокате на женщину с ребенком на Октябрьской улице в столице, сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе фудтех-направления "Яндекс Go" рассказали, что находятся на связи с самозанятым курьером, а также пытаются найти женщину. В сервисе напомнили о программе страхования ответственности курьеров-партнеров, чтобы ей воспользоваться, пострадавшей надо обратиться в службу поддержки.
Что касается курьера, в компании рассказали, что он сотрудничает с сервисом около месяца, за это время жалоб на него не поступало.
"Во время инцидента курьер не покинул место происшествия, а также дождался скорой помощи и полиции. Сейчас ему временно ограничен доступ к заказам, как минимум до конца разбирательств", – добавили в "Яндексе".
Ранее в соцсетях писали, что курьер на самокате сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы. Пешеходов госпитализировали.
В июне сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса. Мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее.
Водитель сбил курьера на электровелосипеде на Коптевской улице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: