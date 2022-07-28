На ехавшего на моноколесе по Кутузовскому проспекту мужчину составили 6 протоколов

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мужчину, передвигавшегося на моноколесе по Кутузовскому проспекту, привлекли к административной ответственности, сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

"Сотрудниками первого Отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве нарушитель был привлечен к административной ответственности – в отношении него составлено 6 административных материалов по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 июля около 16:00. Впоследствии была установлена личность и место проживания правонарушителя.

Уточняется, что мужчина признал недопустимость и опасность своих действий, а также дал обещание не повторять подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности, согласно которым заводское ограничение скорости должно составлять 25 километров в час. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

