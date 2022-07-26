В СПЧ предложили ввести ГОСТ для электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президентский Совет по правам человека предложил закрепить статус средств индивидуальной мобильности в качестве транспортных средств, а также ввести для них строгие требования и определить управляющих СИМ как отдельных участников движения. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Соответствующие предложения СПЧ направил в правительство. Глава комиссии Совета по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов рассказал, что за два года с начала действия поручения премьер-министра Михаила Мишустина об урегулировании правового статуса СИМ Минтранс лишь выпустил рекомендации по их использованию.
"Ограничения по весу электросамокатов и их скорости не являются обязательными к исполнению, этих мер мало. В ряде регионов и ведомств есть четкое понимание, что эта сфера нуждается в дальнейшем регулировании", – отметил Кабанов.
По его мнению, необходимы механизмы для проверки знаний ПДД у тех, кто управляет СИМ. Кроме того, нужна страховка на случай происшествия.
Ранее специалисты "Страхового дома ВСК" рассказали, сколько будет стоить ОСАГО для самокатчиков, если власти обяжут их оформлять полис. По их словам, стоимость годового полиса страхования ответственности владельца СИМ может варьироваться в диапазоне от 7 до 15 тысяч рублей. Кроме того, по их словам, лимит ответственности по ОСАГО для электросамокатов может достичь 500 тысяч рублей.
Занятия по обучению езде на электросамокатах нужно включить в школьную программу – МВД
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