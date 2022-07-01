Эксперты назвали возможную стоимость ОСАГО для электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты "Страхового дома ВСК" рассказали, сколько будет стоить ОСАГО для самокатчиков, если власти обяжут их оформлять полис. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Стоимость годового полиса страхования ответственности владельца СИМ может варьироваться в диапазоне от 7 до 15 тысяч рублей", – отметили эксперты.

Кроме того, по их словам, лимит ответственности по ОСАГО для электросамокатов может достичь 500 тысяч рублей. Это объясняется тем, что в ДТП с их участием фиксируется не только вред, нанесенный здоровью, но и ущерб имуществу.

Замгендиректора по андеррайтингу "Страхового дома ВСК" Антон Смулько заявил, что применять страховку для этих транспортных средств было бы актуально, ведь они сейчас стали очень популярны.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил о необходимости ставить электросамокаты на учет в ГИБДД. По его мнению, часть самокатов нужно переводить в разряд транспортных средств со всеми вытекающими – регистрация в ГИБДД, ОСАГО, транспортный налог. Он добавил, что каждому транспортному средству нужно присваивать номер, а управлять самокатом должны только те, кто получит права необходимой категории.

По мнению Башкина, это должно заставить самокатчиков быть более внимательными на дорогах. Он выразил уверенность, что подобное решение позволит снизить количество ДТП с самокатами.

До этого в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.

