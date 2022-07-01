Мужчина в центре Москвы сбросил в реку несколько электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина на Пресненской набережной в Москве сбросил несколько электросамокатов в реку, после чего был задержан правоохранителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в ОМВД России по району Хамовники для дальнейшего разбирательства гражданина 1979 года рождения", – рассказал источник.

Причина того, почему мужчина решил так поступить, еще неизвестна. Сотрудники полиции проведут проверку по данному инциденту.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил о необходимости ставить электросамокаты на учет в ГИБДД. По его мнению, каждому транспортному средству нужно присваивать номер.

Он также акцентировал внимание на том, что управлять самокатом должны только те, кто получит права необходимой категории.

По мнению Башкина, это должно заставить самокатчиков быть более внимательными на дорогах. Он выразил уверенность, что, приняв такое решение, ДТП с электросамокатами станет меньше.

Еще до этого в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.