Более 50 "медленных зон" для самокатов появятся в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве для электросамокатов введут более 50 "медленных зон" до конца года, рассказал руководитель проектов шеринга столичного Дептранса Магомед Колгаев.

"Будут введены временные "медленные зоны" – это те участки, где скорость будет снижаться в зависимости от трафика, в будни или, наоборот, в выходные", – передает Агентство "Москва" его слова.

Как отметил Колгаев, в столице уже организовано 110 таких зон, в которых скорость самокатов автоматически снижается.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.

Отмечается, что на данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование этого транспортного средства. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован, поясняется в материале.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году.

Заммэра напомнил о необходимости соблюдать уже действующие правила дорожного движения для водителей самокатов и велосипедов. Речь идет в том числе о правильном переходе через проезжую часть, ведя индивидуальный транспорт рядом с собой.