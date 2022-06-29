В Москве предложили забирать электросамокаты у превышающих скорость

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Самокатчиков в Москве нужно штрафовать за превышение скоростного режима, а транспортное средство – изымать, заявил руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

"Для нарушителей нужно вводить конфискацию электросамоката, штраф в размере его стоимости, это где-то около 40–50 тысяч рублей", – высказался он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Крохмаль добавил, что надо обязать граждан перемещаться на электросамокатах только со скоростью до 10–15 километров в час. По его мнению, для этого вида транспорта в столице нужно выделить отдельную зону.

Кроме того, он предложил организовать патрули, которые контролировали бы соблюдение установленных правил.

По словам эксперта, Москва на сегодняшний день занимает первое место по количеству аварий с участием электросамокатов. Если не ввести жесткие правила, ситуация усугубится и несмертельные ДТП перерастут в происшествия с летальным исходом, резюмировал он.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.

Отмечается, что на данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование этого транспортного средства. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован, поясняется в материале.

В свою очередь, заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году.

Заммэра напомнил о необходимости соблюдать уже действующие правила дорожного движения для водителей самокатов и велосипедов. Речь идет в том числе о правильном переходе через проезжую часть, ведя индивидуальный транспорт рядом с собой.