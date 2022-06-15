В ГД не поддержали предложение запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что введение запрета на управление электросамокатами до 18 лет не решит проблему увеличившегося числа ДТП с участием этого средства передвижения.
Ранее стало известно, что это и другие предложения разрабатывают в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, необходимо зафиксировать в ПДД такое понятие, как электрическое транспортное средство, а также правила его эксплуатации. В частности, выделить им отдельную полосу и ввести обязательное страхование ответственности.
По словам Нилова, электросамокаты действительно создают опасность, причем как на дороге, так и на тротуарах.
"Доходит до того, что они гоняют на скоростных магистралях, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, они гоняют на тротуарах, сбивая людей. В сезон эти средства передвижения пользуются массовым спросом, но вопрос их использования в правилах дорожного движения до сих пор не урегулирован", – отмечает он.
Тем не менее введение возрастного ограничения на пользование электросамокатом не решит проблему, считает депутат.
По словам Нилова, чтобы навести порядок в этом вопросе, лучше прописать правила пользования средствами индивидуальной мобильности.
"Надо прописать, с какой скоростью можно передвигаться, можно ли пользоваться велодорожками, какой скоростной режим ограничивается, и запретить выезд на скоростные магистрали", – заключил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на езду по тротуарам для курьеров служб доставки. Соответствующую инициативу он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева. По мнению парламентария, курьеры создают пешеходам неудобства, особенно тем, кто идет с детьми. Чтобы предотвратить столкновение, им приходится быть предельно внимательными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: