В ГД не поддержали предложение запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что введение запрета на управление электросамокатами до 18 лет не решит проблему увеличившегося числа ДТП с участием этого средства передвижения.

Ранее стало известно, что это и другие предложения разрабатывают в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, необходимо зафиксировать в ПДД такое понятие, как электрическое транспортное средство, а также правила его эксплуатации. В частности, выделить им отдельную полосу и ввести обязательное страхование ответственности.

По словам Нилова, электросамокаты действительно создают опасность, причем как на дороге, так и на тротуарах.

"Доходит до того, что они гоняют на скоростных магистралях, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, они гоняют на тротуарах, сбивая людей. В сезон эти средства передвижения пользуются массовым спросом, но вопрос их использования в правилах дорожного движения до сих пор не урегулирован", – отмечает он.

Тем не менее введение возрастного ограничения на пользование электросамокатом не решит проблему, считает депутат.





Ярослав Нилов депутат Госдумы У нас на этих самокатах ездят и взрослые люди, в том числе курьеры, которые доставляют продукты питания. Поэтому возрастным запретом ничего решить нельзя.

По словам Нилова, чтобы навести порядок в этом вопросе, лучше прописать правила пользования средствами индивидуальной мобильности.

"Надо прописать, с какой скоростью можно передвигаться, можно ли пользоваться велодорожками, какой скоростной режим ограничивается, и запретить выезд на скоростные магистрали", – заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на езду по тротуарам для курьеров служб доставки. Соответствующую инициативу он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева. По мнению парламентария, курьеры создают пешеходам неудобства, особенно тем, кто идет с детьми. Чтобы предотвратить столкновение, им приходится быть предельно внимательными.