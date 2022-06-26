Сервисы прокатов электросамокатов за полгода увеличили свой парк на 30-40 процентов

Сервисы прокатов электросамокатов за последние пол-года увеличили свой парк на 30-40 процентов. Так называемые средства индивидуальной мобильности становятся все популярнее.

Между тем, на самокатчиков жалуются и пешеходы, и водители. Они провоцируют аварийные ситуации на тротуарах и на проезжей части. Только с начала года в таких ДТП пострадали более 20 человек. Когда ужесточат правила пользования двухколесным транспортом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.