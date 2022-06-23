"Жизнь в большом городе": спортивные товары

В России закрываются магазины Decathlon. По словам представителей бренда, компания столкнулась с логистическими проблемами и не может вовремя пополнять ассортимент. В тоже время некоторые бренды, ушедшие с российского рынка, заявляют о желании вернуться обратно.

Какую альтернативу зарубежным спортивным товарам можно найти в России? Где их производят? И могут ли они конкурировать с иностранными? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".