Шойгу назвал необходимым укрепление обороноспособности Союзного государства

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства", – заявил министр.

На встрече с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным Шойгу заявил, что необходимо повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО.

По словам российского министра обороны, обозначенные меры становятся все более актуальными. Он также заверил белорусского коллегу, что Россия готова оказывать всю необходимую поддержку.

Накануне стало известно, что в конце июня могут состояться переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ожидается, что встреча состоится до регионального форума в Гродно.

