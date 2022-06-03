Лукашенко заявил о зарождающемся конфликте между Зеленским и военными Украины

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными начинается серьезный конфликт. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, они понимают, что такое противостояние с Россией, что гибнут военные. Военнослужащие, отметил Лукашенко, видят, на что способны, воевать дальше они не смогут.
Белорусский лидер подчеркнул, что недовольство вызвали и договоренности с польскими властями. Лукашенко считает, что предоставление особого статуса гражданам Польши ведет к захвату запада Украины.
"И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики... Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину", – приводит слова президента Белоруссии агентство Sputnik.
По его словам, украинские военные "снесут голову всем", кто захочет разделить страну.
"Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину", – заключил Лукашенко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, утверждая особые права граждан Польши, Зеленский передает им права на территории своего государства и тем самым легализует де-факто захват страны. По ее словам, киевский режим активно разбрасывается своей независимостью и незалежностью.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские военные проходят спецподготовку для поднятия боевого духа – СМИ
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