Медведев заявил о планах Польши по захвату Западной Украины

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Польские власти собираются захватить территории Западной Украины под предлогом "вечного братства". Об этом написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине.

"Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы. Речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины", – подчеркнул Медведев.

Политик выразил мнение, что польские власти поставили перед собой задачу вернуть исторические земли республики. По его мнению, они прикрываются агрессивной антироссийской риторикой и обещают вечное братство Украине только для того, чтобы отомстить за многочисленные разделы Польши.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

