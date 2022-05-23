Захарова заявила, что Зеленский де-факто легализует захват Украины

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office
Утверждая особые права граждан Польши, президент Украины Владимир Зеленский передает им права на территории своего государства и тем самым легализует де-факто захват страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, киевский режим активно разбрасывается своей независимостью и незалежностью.
"Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать. Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что Киев восемь лет стреляет по своим и де-факто легализует захват страны под видом сохранения собственной идентичности. Захарова подчеркнула, что права на территории государства гражданам другой страны передают не сепаратисты, а сам президент.
Ранее Зеленский заявил о намерении подписать с Польшей соглашение об упрощении пересечения границы. Украинский лидер также сообщил о планах принять законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.
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