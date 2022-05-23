Депутат осудил подписанный Зеленским закон о конфискации активов сторонников операции РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ, направлен на ограбление страны украинскими властями, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Вывести все за границу, чтобы, находясь на Лазурном берегу, мечтать о спасении Украины от России и других внутренних "врагов", – приводит RT его слова.
По его мнению, возглавляемая помощником президента Украины комиссия будет принимать решение по конфискации активов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию России на Украине.
Кроме того, он заявил о намерении подписать с Польшей соглашение об упрощении пересечения границы.
Украинский лидер также сообщил о планах принять законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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