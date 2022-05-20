В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовском море

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Установление Россией контроля над выходом к Азовскому морю разрушило планы НАТО по строительству военных баз в Азовском регионе, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
"Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе", – сказал Шеремет.
По его словам, таким образом Россия обеспечила гарантии безопасности своей границы от присутствия военной инфраструктуры Североатлантического альянса.
"Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России", – добавил парламентарий.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не приемлет появления военных баз НАТО у своих границ. В частности, министр подчеркнул, что Москву не устроит ситуация, когда Украина окажется вне военного блока, но при этом договорится с Западом о создании баз в Азовском море.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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