Лавров назвал "красной линией" появление американских баз в Азовском море

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Россия не приемлет появления военных баз НАТО у своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Также, по его словам, Москву не устроит ситуация, когда Украина окажется вне военного блока, но при этом договорится с Западом о создании баз в Азовском море.

"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна "красная линия", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

Состоявшиеся переговоры пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными. Также он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.

