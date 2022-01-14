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Политика

12:20

Лавров заявил, что РФ ожидает ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

политика

Фото: depositphotos/alexfan32

Москва ожидает письменного ответа от Вашингтона и НАТО по итогам проведенных переговоров по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.

"Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий", – сказал Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что взаимоприемлемые решения можно найти практически в любой ситуации при наличии доброй воли и готовности идти на компромиссы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры с США. Также он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов.

По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.

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