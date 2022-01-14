Джонсон и Столтенберг заявили о важности продолжения диалога с Россией

Фото: PA/TASS/Justin Tallis
Западу важно продолжать конструктивный диалог с Россией. К такому выводу во время телефонного разговора пришли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
"Премьер-министр и генеральный секретарь подчеркнули важность того, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога", – подчеркивается в заявлении главы британского правительства.
По мнению западных политиков, российским властям необходимо разрядить напряженность и участвовать в конструктивных дискуссиях. В то же время Джонсон и Столтенберг выразили готовность к суровым экономическим санкциям в случае агрессии со стороны РФ.
"Они обсудили совместные обеспокоенности по поводу последствий в случае вторжения России на Украину, в особенности цену в человеческих жизнях в результате затяжного конфликта", – подчеркнули в канцелярии Джонсона.
Премьер Британии и генсек НАТО также отметили, что Украина должна иметь свободу выбора в вопросе вступления в Альянс.
Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований для новых встреч с США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон и его союзники не готовы идти навстречу ключевым требованиям России.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры с США. Он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.
Эксперт прокомментировал возобновление диалога России и НАТО
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