Рябков заявил, что РФ найдет альтернативы в случае новых санкций США

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Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

"Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж", – отметил он.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, глав Минобороны и МИД, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженными силами страны.

