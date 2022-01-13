Пушков предупредил США о последствиях в случае санкций против Путина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков рассказал, какие последствия могут ждать США в случае введения персональных санкций в отношении Владимира Путина. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению российского политика, подобное развитие событий может спровоцировать полный разрыв отношений с Соединенными Штатами.
"Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией", – подчеркнул Пушков.
Сенатор отмечает, что угроза введения новых санкций является инструментом для давления на Россию. Кроме того, таким образом Вашингтон способен спровоцировать Киев к началу агрессии в Донбассе.
"И, вместе с тем, такая поддержка Вашингтона со стороны – это некое алиби для Украины", – подытожил Пушков.
Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.
Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны.
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