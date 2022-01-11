Песков назвал сообщения о возможных санкциях США артподготовкой

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Угрозы санкциями с американской стороны вряд ли смогут оказать воздействие на вооруженную тезисами Владимира Путина российскую делегацию на консультациях по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Рябковым и вооруженную тезисами Путина, которые были четко сформулированы", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что высказывание подобных угроз со стороны США не способствует созданию спокойной обстановки перед консультациями. Однако, по словам Пескова, это реальность, с которой России приходится сталкиваться.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов рассматривают варианты ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та совершит нападение на Украину. Отмечается, что таким образом Вашингтон намерен использовать свое технологическое преимущество, чтобы нанести удар по амбициям России в технологической сфере, а также по ее военному и гражданскому сектору.
Помимо введения эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, Вашингтон также обсуждает с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений РФ от международных платежных систем и стратегию вооружения украинских повстанцев.
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