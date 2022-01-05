Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит первый замгоссекретаря Шерман

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Делегацию Соединенных Штатов на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.
Он добавил, что между Вашингтоном и европейскими союзниками существует крепкий консенсус о том, что Москва подвергнется серьезным последствиям, если будет накалять ситуацию в отношении Украины.
По словам Прайса, Штаты и союзники намерены отвечать на это экономическими мерами, которые не использовались в 2014 году.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся 10 января. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отмечал, что Москва передала Вашингтону свои соображения по гарантиям безопасности, но в Белом доме, по его словам, говорят о неких абстракциях.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
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