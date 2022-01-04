Генсек НАТО заявил, что на заседании с Россией обсудят вопросы европейской безопасности

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Совет Россия – НАТО на заседании 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе. Об этом написал в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что на заседании планируют обсудить ситуацию на Украине и вокруг нее.

"Я созвал Совет Россия – НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы <...>, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков", – отметил Столтенберг.

Ранее Столтенберг подтвердил проведение заседания 12 января. По его словам, диалог с РФ должен строиться на взаимовыгодной основе и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса.

До этого Столтенберг сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В разговоре он напомнил о важности деэскалации значительной российской военной мощи вблизи Украины.

