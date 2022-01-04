В НАТО подтвердили проведение заседания с Россией 12 января

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Заседание совета Россия – НАТО состоится 12 января, сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, которого цитирует Reuters.

По информации агентства, Столтенберг считает, что диалог с РФ должен строиться на взаимовыгодной основе и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса.

Ранее Столтенберг сообщил, что представители Альянса готовы к диалогу с Россией рамках Совета. Он рассказал, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В разговоре он напомнил о важности деэскалации значительной российской военной мощи вблизи Украины.

10 января в Женеве состоятся переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Затем 12 января обсуждение планируется на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности. По его мнению, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня".

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности. По словам российского дипломата, никто в мире не должен сомневаться в решимости России по вопросу защиты своей безопасности.