Столтенберг сообщил о готовности НАТО к диалогу с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что представители Альянса готовы к диалогу с Россией рамках Совета, который состоится 12 января. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Столтенберг сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В разговоре он напомнил о важности деэскалации значительной российской военной мощи вблизи Украины.

"НАТО выступает единым фронтом", – подчеркнул генсек Альянса.

10 января в Женеве состоятся переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Затем 12 января обсуждение планируется на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности. По его мнению, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня".

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности. По словам российского дипломата, никто в мире не должен сомневаться в решимости России по вопросу защиты своей безопасности.