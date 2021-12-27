В Кремле заявили о важности предстоящих переговоров с НАТО по гарантиям безопасности

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В Кремле считают важными предстоящие переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, их детали в настоящее время дорабатываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Это очень важный трек переговоров, безусловно, в двух проектах – проекте договора и проекте соглашения, которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно содержится инициатива России, связанная с Североатлантическим альянсом", – сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что важнейшим значением данных контактов является налаживание непосредственного диалога с НАТО параллельно переговорному процессу с США.

"Это будут важные переговоры и весьма, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются", – подытожил Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. По данным Организации Североатлантического договора, переговоры о времени проведения встречи обсуждаются с российскими властями.