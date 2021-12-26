НАТО предложила России созвать СРН 12 января

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО в начале января. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года", – рассказали в пресс-службе альянса.

По данным Организации Североатлантического договора, переговоры о времени проведения встречи обсуждаются с российскими властями.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нерасширение НАТО на восток станет ключевой темой предстоящих переговоров с США.