Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча лидеров России и Соединенных Штатов, пока не обсуждается.

"Об этом пока даже речи не идет, даже близко", – приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты Владимира Путина и Джо Байдена, Песков пояснил, что сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для Москвы со стороны НАТО.

Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча лидеров РФ и США будет возможна после достижения конкретных договоренностей на этих переговорах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности. Она отметила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести в январе совет Россия – НАТО.

Захарова напомнила, что в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при Альянсе его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Представитель МИД добавила, что с форматом, модальностями и сроками возможной встречи придется определяться.

Проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности министерство иностранных дел РФ опубликовало 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу. Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.