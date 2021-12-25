Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча лидеров России и Соединенных Штатов, пока не обсуждается.
"Об этом пока даже речи не идет, даже близко", – приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты Владимира Путина и Джо Байдена, Песков пояснил, что сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для Москвы со стороны НАТО.
Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча лидеров РФ и США будет возможна после достижения конкретных договоренностей на этих переговорах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности. Она отметила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести в январе совет Россия – НАТО.
Захарова напомнила, что в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при Альянсе его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Представитель МИД добавила, что с форматом, модальностями и сроками возможной встречи придется определяться.
Проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности министерство иностранных дел РФ опубликовало 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу. Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: