Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности – МИД

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Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести в январе совет Россия – НАТО. Сейчас оно рассматривается.

"Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России, исключающие дальнейшие расширения Альянса на Восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", – цитирует Захарову РИА Новости.

Она напомнила, что в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Захарова добавила, что с форматом, модальностями и сроками возможной встречи придется определяться.

"Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", – заключила она.

Ранее в Белом доме заявили, что США не будут вести с Россией публичную полемику и переговоры в связи с предложениями о безопасности. По словам высокопоставленного представителя Госдепа, Вашингтон не будет реагировать на каждые предложения или комментарии российской стороны.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.

Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.

