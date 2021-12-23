В Кремле отреагировали на заявления США по гарантиям безопасности

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Россия хочет начать переговоры с США по гарантиям безопасности как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, готов ли Кремль вести данные переговоры с учетом последних заявлений американской стороны о том, что Вашингтон не может принять предложения России по НАТО.

"Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее", – подчеркнул Песков.

Ранее в Белом доме заявили, что США не будут вести с Россией публичную полемику и переговоры в связи с предложениями о безопасности. По словам высокопоставленного представителя Госдепа, Вашингтон не будет реагировать на каждые предложения или комментарии российской стороны.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.

Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.