В Белом доме заявили, что США не будут публично отвечать на предложения России

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США не будут вести с Россией публичную полемику и переговоры в связи с предложениями о безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

"Мы не планируем вести переговоры на публике. Нам это не кажется конструктивным. В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом", – заявили в американской администрации.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Вашингтон не будет реагировать на каждые предложения или комментарии российской стороны.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.

Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.