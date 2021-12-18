В Белом доме назвали неприемлемыми часть предложений России гарантиях безопасности – СМИ

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В Белом доме сочли неприемлемыми некоторые предложения России в рамках проекта договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя администрации американского президента.
По данным источника агентства, некоторые из пунктов российского договора были охарактеризованы властями США как полезные.
Как добавил представитель администрации, в Вашингтоне планируют дать ответ на предложения России на следующей неделе.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.
Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, члены Североатлантического Альянса ведут скрытую подготовку к войне с Россией. Сенатор выразил мнение, что разговор с представителями НАТО в данной ситуации не будет продуктивным.
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