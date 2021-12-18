Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

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Члены Североатлантического Альянса ведут скрытую подготовку к войне с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Спикер выразил мнение, что в НАТО организовывают плацдарм для угроз в сторону России. Для этих целей Альянс планирует принять в свой состав Украину.

"Можно, пользуясь настроениями украинского руководства, сделать ее неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак. Я думаю, что НАТО сейчас к этому и склоняется, потому что они любят свободу рук", – предположил Пушков.

При этом сенатор пояснил, что в НАТО не стремятся обеспечивать безопасность Украины. Он выразил мнение, что разговор с представителями Альянса в данной ситуации не будет продуктивным.

"Я прекрасно знаю тактику наших западных контрагентов: мы готовы с вами разговаривать, но вы должны принять наши следующие условия. Это называется диалог с позиции силы. Как два боксера – они тоже ведут определенный диалог, один в углу стоит, защищается, другой его лупит со всех сторон", – сравнил Пушков.

Он добавил, что выступает против подобного диалога ради диалога.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.