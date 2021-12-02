Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО

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Вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии, размещенном на сайте ведомства.

Захарова отмечает, что в ходе заседания Совета НАТО на уровне глав МИД в Латвии одной из главных тем повестки стала "возможная агрессия" России в отношении Украины. В ответ на это официальный представитель министерства внутренних дел РФ напомнила, что именно НАТО приблизилось к РФ, а не наоборот.

По ее мнению, дальнейшее втягивание Киева в военную орбиту Альянса и фактически начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны чреваты серьезными негативными последствиями, а также дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

Дипломат подчеркивает, что Москву после окончания холодной войны убеждали в том, что военные силы Альянса не будут продвигаться на восток. Однако эти обещания в итоге были забыты и нарушены.

Это, как считает Захарова, послужило причиной печального состояния европейской безопасности.

Представитель МИД России полагает, что решить сложившуюся ситуацию можно, разработав долгосрочные договоренности, полностью исключающие возможность любого продвижения НАТО на восток.

Ранее Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению договоренностей о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, Россия совместно с США и другими союзниками должна добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности, в число которых входит и запрет на размещение угрожающих стране систем оружия в непосредственной близости от границ.