Путин предложил начать переговоры по нерасширению НАТО на восток

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Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению договоренностей о нерасширении НАТО на восток. Об этом сообщает RT.

"Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства", – сказал президент.

Путин отметил, что Россия совместно с США и другими союзниками будет добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности, в частности запрета на размещение угрожающих стране систем оружия в непосредственной близости от границ.

Ранее сообщалось, что НАТО целенаправленно испытывает на прочность Россию, направляя военный флот и авиацию к границам страны.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на Альянсе.

