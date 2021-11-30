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Безопасность

15:45

Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО

власть безопасность

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для страны, сообщил Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

Он напомнил, что в Польше и Румынии уже размещены системы ПРО.

"А пусковые установки Mk 41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь", – сказал он.

Президент отметил, что на все уговоры и просьбы российской стороны не делать этого, реакции не последовало.

"В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", – заключил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием. Лайнеры поступят на боевое дежурство в следующем году.

В следующем году по государственному оборонному заказу планируют закупить свыше 200 единиц образцов вооружения, военной и специальной техники.

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