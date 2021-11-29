ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

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Воздушно-космические силы РФ получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

Как сообщил военный, лайнеры поступят на боевое дежурство в следующем году. Он отметил, что в авиационных частях 2022 год объявлен годом летной подготовки, а для для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск – годом боевого дежурства.

"Нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники. – Прим. ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием", – подтвердил Юдин.

Генерал добавил, что в следующем году по государственному оборонному заказу планируется закупить свыше 200 единиц образцов вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что новая зенитная ракетная система С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. О ее создании в Минобороны заявили 9 ноября.